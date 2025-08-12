Veicolo in fiamme nella galleria San Demetrio: chiusa l’autostrada Siracusa–Catania, poi riaperta parzialmente

Pomeriggio di disagi lungo l’autostrada Siracusa–Catania a causa di un veicolo in fiamme all’interno della galleria San Demetrio, in direzione nord, verso Catania.

In un primo momento, per consentire le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza l’area, il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni, con la predisposizione di uscite obbligatorie a Lentini (direzione nord) e Passo Martino (direzione sud, verso Siracusa).





Sul posto sono intervenuti pattuglie della Polizia Stradale, squadre dei Vigili del Fuoco e personale Anas.

Dopo l’intervento dei soccorsi, la carreggiata sud, verso Siracusa, è stata riaperta regolarmente. In direzione nord, verso Catania, la circolazione è ripresa ma si procede a rilento sulla sola corsia di sorpasso. Contrariamente a quanto previsto inizialmente, non sono state attivate le uscite obbligatorie.