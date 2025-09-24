Veicolo in fiamme sulla Siracusa-Catania, traffico deviato verso nord con uscita obbligatoria a Priolo Sud

Mattinata di disagi lungo la SS114 Siracusa-Catania, direzione nord. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire la rimozione della carcassa di un veicolo andato in fiamme nella notte e del materiale trasportato, principalmente ortaggi, finito sulla carreggiata. A comunicarlo la Polizia Stradale.
Il traffico in direzione Catania viene deviato con uscita obbligatoria a Priolo Sud. Sul posto sono presenti le pattuglie della Polizia Stradale, il personale Anas e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni