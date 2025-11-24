Vela, ultima prova del campionato d’autunno: trionfo di St Kitts e premi per il Trofeo Siracusa a Vela

Domenica 23 novembre si è disputata nella acque antistanti il porto piccolo di Siracusa la terza e ultima prova del campionato d’autunno, Trofeo Nuccio Caia, organizzato dal circolo velico Ribellino, evento che ha visto la partecipazione di 18 imbarcazioni tra le categorie regata e veleggiata. La giornata, segnata da condizioni di vento sostenuto, ha regalato emozioni a tutti i partecipanti.

Nella categoria regata, l’Imbarcazione St Kitts di Michele Lonzi si è aggiudicata la vittoria, conquistando anche il trofeo Nuccio Caia. Sul podio sono salite anche Option B di Fabio Santoro, al secondo posto, e Ammuina di Marco Bordone, al terzo. Per quanto riguarda la classe veleggiata, il successo è andato a Azimut di Giuseppe Siracusa, seguito da Pulce Mannara di Marzia Golino, al secondo, e Lighea di Alberto Lombardo, al terzo.

Nella stessa giornata, sono stati premiati anche i vincitori del Trofeo Siracusa a Vela, disputato il 28 settembre. La vittoria è stata conquistata da Ammuina di Marco Bordone, con Aretusa F. di di Xavier Enghelaed al secondo posto e Hermosa di Marco Spadaro al terzo.

Un evento che ha concluso in grande stile un campionato ricco di emozioni e competizioni di alto livello.