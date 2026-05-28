Vendicari regina dei piccoli, confermata la Bandiera Verde anche per il 2026

La splendida spiaggia di Vendicari è stata nuovamente inserita tra le località balneari d’eccellenza, ricevendo la Bandiera Verde 2026 come litorale ideale per bambini e famiglie.

L’annuncio è avvenuto mercoledì 27 maggio a Modica, dove è stato presentato l’elenco aggiornato delle 164 spiagge mondiali che possono vantare questo prestigioso riconoscimento assegnato dai pediatri.

La Sicilia consolida così la sua posizione di vertice a livello nazionale, posizionandosi come seconda regione in Italia con un totale di 19 vessilli, subito dopo la Calabria e aumentando il distacco da altre regioni come Sardegna, Marche e Puglia.

Tra le novità più rilevanti di quest’anno spicca l’ingresso di Marina di Modica tra le spiagge certificate, un nuovo ingresso che porta la provincia di Ragusa a dividere il primato nazionale per numero di riconoscimenti insieme a realtà come Latina e Venezia. Oltre alla nuova entrata ragusana e alla conferma di Vendicari, la mappa siciliana del benessere infantile comprende le spiagge di Santa Maria del Focallo, Pozzallo, Marina di Ragusa, Casuzze–Punta Secca–Caucana, Sampieri e Scoglitti, a cui si aggiungono nel palermitano le località di Balestrate, Cefalù e Mondello. Nel trapanese sono confermate Tre Fontane–Torretta Granitola, Marsala–Signorino, Mazara del Vallo–Tonnarella e San Vito Lo Capo, mentre nel messinese figurano Giardini Naxos e Lipari con le spiagge di Marina, Acquacalda e Canneto.

Il quadro regionale si completa con Porto Palo di Menfi nell’agrigentino e la Playa di Catania.

Essere una spiaggia con Bandiera Verde significa rispondere a rigorosi standard scientifici e professionali definiti da ben 3.238 pediatri che hanno partecipato alla ricerca in modo del tutto volontario, senza fini di lucro o sponsorizzazioni. Il riconoscimento attesta che la località è realmente fruibile dai minori grazie a criteri specifici: l’acqua non deve diventare subito alta, devono esserci spazi adeguati tra gli ombrelloni, servizi di ristorazione dedicati e la presenza indispensabile degli operatori di salvataggio.

I medici privilegiano luoghi “vivi” che offrono stimolazioni sensoriali, visive e acustiche utili allo sviluppo psicoaffettivo dei bambini, permettendo loro di incontrare facilmente dei coetanei. Infine, per garantire il benessere dell’intera famiglia, si valuta positivamente la presenza nelle vicinanze di servizi e attività commerciali fruibili anche di sera, con l’invito ai comuni a favorire la pedonalizzazione dei lungomari. La consegna ufficiale di questi riconoscimenti avverrà il prossimo 11 luglio a Termoli.