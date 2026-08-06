Vendita dell’ex ospedale delle Cinque Piaghe, Comune e Asp di Siracusa uniscono le forze

Attualità · L'accordo

Dopo anni di tentativi andati a vuoto, Comune di Siracusa e Azienda sanitaria provinciale provano a cambiare strategia per alienare uno degli immobili più prestigiosi e simbolici di Ortigia: l’ex ospedale delle Cinque Piaghe. La Giunta comunale ha infatti approvato lo schema di protocollo d’intesa con l’Asp di Siracusa che consentirà ai due enti, comproprietari del complesso monumentale, di gestire in maniera unitaria tutte le fasi della vendita, dalla stima dell’immobile fino alla gara pubblica. Un passaggio che rappresenta il tentativo di superare una criticità che negli anni ha impedito di trovare un acquirente: la frammentazione della proprietà.

L’immobile, infatti, è diviso tra Comune e Azienda sanitaria. Entrambi, negli ultimi anni, hanno inserito le rispettive quote nei propri Piani delle alienazioni, senza però riuscire a concretizzare la cessione. Adesso l’obiettivo è presentare il compendio come un’unica opportunità immobiliare, ritenendo che il bene non sia facilmente divisibile sotto il profilo economico e funzionale.

Il protocollo, approvato dalla Giunta, non costituisce ancora l’atto di vendita ma disciplina tutte le attività preliminari. Sarà il Comune di Siracusa a svolgere il ruolo di ente capofila, coordinando la raccolta della documentazione tecnica e urbanistica, predisponendo il bando di gara, curando la pubblicità e gestendo la procedura di alienazione fino all’aggiudicazione. L’Asp collaborerà fornendo la documentazione relativa alla propria parte dell’immobile e partecipando agli atti conclusivi della vendita.

Uno dei primi passaggi sarà l’affidamento all’Agenzia delle Entrate della stima unitaria dell’intero complesso, che servirà a determinare il valore da porre a base d’asta. Successivamente si procederà con una gara pubblica, accompagnata anche da attività di promozione attraverso operatori specializzati nella commercializzazione di immobili di pregio, se ritenuto opportuno.

Il protocollo conferma inoltre che l’intero ricavato della vendita sarà ripartito in parti uguali tra Comune e Asp, con una divisione del 50% ciascuno, mentre eventuali spese della procedura saranno disciplinate dagli atti successivi.

L’operazione arriva dopo che entrambi gli enti hanno ottenuto le autorizzazioni della Soprintendenza necessarie all’alienazione del bene sottoposto a tutela storico-artistica. La vendita, infatti, dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dal Codice dei beni culturali, compreso l’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato.

L’ex ospedale delle Cinque Piaghe rappresenta uno dei più importanti immobili pubblici presenti nel centro storico di Siracusa. Da decenni è inutilizzato e in stato di abbandono e il suo recupero viene considerato strategico sia sotto il profilo urbanistico sia per la valorizzazione del patrimonio monumentale di Ortigia. Con questo protocollo Comune e Asp tentano di imprimere una svolta a un procedimento che finora non era mai riuscito ad arrivare alla fase decisiva della vendita.