Vendita illecita di cappelle al cimitero di Siracusa: eccezioni delle difese, rinvio al 22 gennaio

Si è tenuta questa mattina la prima udienza dibattimentale del processo sulla presunta gestione irregolare delle concessioni cimiteriali al cimitero di Siracusa, vicenda che vede imputati Fabio Morabito (difeso dagli avvocati Alessandro Cotzìa e Gianluca Caruso), Adolfo Reale (assistito dall’avvocato Vincenzo Poidomani), Giovanna Parisi (rappresentata dall’avvocato Mario Giuffrida) e Marco Fazzino (difeso dall’avvocato Junio Celesti).

L’udienza si è aperta con una serie di eccezioni sollevate dalle difese. L’avvocato Alessandro Cotzìa, per Morabito, ha contestato la formazione del fascicolo per il dibattimento, chiedendo l’estromissione degli atti assunti nella precedente fase davanti al Gip in sede di incidente probatorio. Per la difesa, quelle dichiarazioni sarebbero affette da nullità e dunque inutilizzabili nel processo.

A questa prima eccezione si è aggiunta quella dell’avvocato Mario Giuffrida, difensore di Parisi, che ha evidenziato la genericità delle contestazioni relative alle presunte sottrazioni di cadaveri da alcune cappelle, ritenendo i capi di imputazione non sufficientemente determinati.

Il pubblico ministero e le parti civili costituite hanno chiesto il rigetto delle eccezioni, sostenendo la correttezza della formazione del fascicolo e la piena utilizzabilità degli atti raccolti nella fase precedente.

Dopo la – breve – discussione, il Collegio ha deciso di riservarsi sulla decisione, aggiornando il procedimento al 22 gennaio, data in cui il Tribunale scioglierà le riserve sulle questioni preliminari sollevate dalle difese. Nella stessa udienza, salvo ulteriori rinvii, è prevista anche l’apertura formale del dibattimento e la presentazione delle richieste di prova da parte delle parti.