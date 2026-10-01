Venerdì 2 ottobre presidio davanti alla Prefettura contro il Ddl 1004 antisemitismo

Attualità · SIRACUSA PRESIDIO

Venerdì 2 ottobre, dalle 18:30 a Siracusa, davanti la Prefettura, si terrà un nuovo presidio promosso da BDS SIRACUSA e dal Comitato Siracusano per la Palestina, contro il DDL 1004 cosiddetto Disegno di legge Antisemitismo, in occasione della discussione del provvedimento in Aula alla Camera.

L’appuntamento è promosso da oltre 250 realtà che hanno sottoscritto l’appello per fermare la ‘norma-bavaglio’, che, sovrapponendo la definizione di antisemitismo con il diritto di critica nei confronti delle politiche dello Stato d’Israele ai danni del popolo palestinese, se approvata, rischia di compromettere la libertà d’opinione e il diritto al dissenso, sanciti dall’articolo 21 della nostra Costituzione.

Come già fatto in una lettera aperta torniamo a chiedere a tutte le deputate e i deputati di non votare un provvedimento che, per legge, metterebbe il bavaglio alla denuncia delle politiche coloniali, delle violazioni dei diritti umani e del genocidio del popolo palestinese, della pulizia etnica e dell’apartheid. Ribadiamo che la definizione dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) va eliminata, in quanto lesiva della libertà d’opinione. In alternativa all’approccio IHRA, richiamiamo la scelta già compiuta dall’Ordine dei Giornalisti, che ha indicato nella Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo un riferimento equilibrato e rigoroso: uno strumento capace di contrastare efficacemente ogni espressione di odio verso gli ebrei senza compromettere la libertà di stampa, di ricerca e di critica politica.

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Criticare la politica di Israele, denunciare il genocidio e le violazioni del diritto internazionale, difendere e chiedere giustizia per la Palestina e la sua popolazione non significa essere antisemiti.

Non accettiamo che la lotta all’antisemitismo venga usata per restringere gli spazi del dissenso e della libertà culturale