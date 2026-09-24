Venerdì a Siracusa doppio incontro con lo scrittore tedesco Uwe Timm

Cultura · Letteratura

Venerdì 25 settembre alle 9:30 lo scrittore tedesco Uwe Timm incontrerà nella sala B dell’Urban Center studentesse e studenti del licei Gargallo, Einaudi e Quintiliano, alle 18 sarà poi nella saletta della libreria Mascali dove incontrerà il pubblico adulto, dove dialogherà con il prof. Francesco Ortisi e verrà tradotto dalla traduttrice Margherita Carbonaro.

Uwe Timm (Amburgo, 1940) è uno dei maggiori scrittori contemporanei tedeschi. Ha ricevuto numerosi premi per la sua narrativa, tra cui il Premio Napoli e il Premio Mondello e il Premio Goethe. I suoi romanzi sono stati tradotti in ternta lingue. Con Sellerio pubblicato Un mondo migliore (2019), La scoperta della currywurst (2020), Come mio fratello (2023) e Tutti i miei fantasmi (2025). La sua opera spazio dal romanzo politico all’auto biografia affrontando spesso i temi della memoria storica tedesca e del nazionalsocialismo

La giornata è organizzata dalla libreria storica Casa del libro Rosario Mascali, dalla associazione Amici della Casa del libro e in collaborazione con Urban Center, Comune di Siracusa e I licei cittadini Gargallo, Quintiliano e Einaudi.