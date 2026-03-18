Venerdì a Siracusa l’ottavo congresso della Uila

Tutto pronto per l’ottavo congresso della Uila territoriale di Siracusa, che si svolgerà venerdì mattina, 20 marzo, in noto albergo cittadino. I lavori dell’Organizzazione Sindacale dei Lavoratori Agricoli e Forestali, introdurranno quelli per le altre due tappe congressuali, (regionale e nazionale), che si svolgeranno entro giugno. A darne notizia sono il segretario territoriale Sebastiano Di Pietro e il segretario con delega per la Forestale Gianni Garfì. Attesi venerdì a Siracusa circa 100 delegati provinciali.

Oltre a Di Pietro e Garfì, parteciperanno i componenti di Segreteria uscente, Sebastiano D’Urso e Alfredo Zappulla, nonché il componente esterno e tesoriere Paolo Di Pietro. Folta sarà la platea di ospiti invitati: Sebastiano Giansiracusa e Sergio Cutrale, rispettivamente segretario provinciale di Flai e di Fai, il presidente del comitato Inps Giuseppe Linzitto, il direttore del Servizio Azienda Foreste Giancarlo Perrotta, l’ispettore ripartimentale delle Foreste Filadelfo Brogna, Carla Sgarlata e Michele Caccamo dell’Ufficio Provinciale del Lavoro.

Ci sarà anche il direttore provinciale dell’Inps, Teresa Papalia, l’ex direttore dell’Istituto di previdenza di Siracusa Salvatore Di Stefano, il segretario regionale Uila Nino Marino, il componente di segreteria regionale Uila Enzo Savarino, la segretaria regionale Uil Luisella Lionti e la sua responsabile dell’Area siracusana Ninetta Siragusa. Sarà presente anche il presidente Anci Sicilia Paolo Amenta e il presidente del Libero Consorzio Michelangelo Giansiracusa. Si aspetta conferma per la partecipazione dell’assessore Regionale all’agricoltura Luca Sammartino.

Concluderà i lavori congressuali, dopo gli interventi di rito e il dibattito, il segretario nazionale Uila con delega alla Forestazione Gabriele De Gasperis.