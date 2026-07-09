Venerdì cambia la viabilità per l’Aeroporto di Catania: chiusa la rampa di uscita sull’Asse dei Servizi

Nuove modifiche alla viabilità interesseranno nei prossimi giorni la Tangenziale di Catania e l’Asse dei Servizi per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione programmati da Anas.

La prima variazione riguarda venerdì 10 luglio, quando, dalle 7 alle 18, sarà chiusa la rampa di uscita per l’Aeroporto lungo la SP 70/I Asse dei Servizi per i veicoli provenienti da Bicocca in direzione Catania.

Per raggiungere lo scalo aeroportuale sarà necessario uscire a Librino, percorrere viale Librino fino alla rotatoria con viale Castagnola e rientrare sull’Asse dei Servizi in direzione Aeroporto. La deviazione comporterà un allungamento del tragitto di circa 1,4 chilometri, con un incremento dei tempi di percorrenza stimato in circa due minuti.

Per chi proviene dalla Tangenziale è prevista un’alternativa: uscita sulla A19 Palermo-Catania in direzione Catania, quindi immissione sull’Asse Attrezzato, uscita su viale Librino e prosecuzione fino alla rotatoria con viale Castagnola, seguendo poi le indicazioni per l’aeroporto.

I passeggeri diretti allo scalo nella fascia oraria interessata dai lavori dovranno partire con congruo anticipo, poiché il traffico potrebbe rallentare nonostante la limitata estensione della deviazione.

Ulteriori interventi interesseranno invece la Tangenziale di Catania nelle ore notturne, da lunedì 13 a venerdì 17 luglio, nella fascia compresa tra le 21.30 e le 6 del mattino successivo nel tratto compreso tra gli svincoli di San Giovanni Galermo e Misterbianco, dove cantieri mobili interesseranno alternativamente la corsia di marcia e quella di sorpasso.