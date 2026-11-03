Venerdì il mercatino del Sacro Cuore per Amici del Madagascar degli Iblei a Siracusa

Venerdì ritorna l’appuntamento con il mercatino della solidarietà dell’istituto paritario Sacro Cuore di Siracusa. Gli studenti ai trasformano in “mercanti” e con i prodotti artigianali esposti sulle loro “bancherelle” raccoglieranno fondi – in questa maniera giocosa – da devolvere all’associazione Amici del Madagascar degli Iblei.
Attiva da oltre trent’anni, l’associazione porta avanti diverse iniziative solidali anche in Nigeria, Eritrea ed Etiopia.
“Il mercatino della solidarietà, realizzato all’interno dell’istituto di via Re Ierone, è aperto a tutti quanti vorranno partecipare alla raccolta benefica”, spiega la direttrice dell’istituto, suor Catherine Caning.
Oltre a coinvolgere in maniera giocosa gli studenti della scuola materna, primaria e secondaria, conta sulla partecipazione attiva dei genitori, per gli allestimenti e le decorazioni.
Si tratta del primo appuntamento per questo nuovo anno scolastico. Il prossimo, poco prima del Natale, con il presepe vivente.