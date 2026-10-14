Venerdì l’incontro finale del progetto “La Siracusa delle donne”

Cultura · al vermexio

Ultimo appuntamento venerdì prossimo (16 novembre) della seconda edizione de “La Siracusa delle donne”, progetto promosso in collaborazione con la Consulta femminile nell’ambito del Piano dell’offerta formativa proposta ogni anno alle scuole dal Comune di Siracusa.

Si terrà alle 11 nel salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio e in quella occasione si conoscerà il nome della figura femminile siracusana alla quale, per scelta degli studenti, sarà dedicata una via o un’area cittadina quale riconoscimento simbolico e permanente del contributo offerto alla comunità.

Al progetto hanno aderito 300 ragazzi di 2 istituti comprensivi (Santa Lucia e Wojtyla) e tre scuole superiori (Corbino, Einaudi e Rizza-Insolera). Le donne sottoposte alle loro attenzione sono state: Renata Drago Russo, Raffaella Mauceri, Ida Carnera, Amelia e Lina Naro, Maria Rosa Malesani, Maria Fausta Costanza, Lisetta Toscano Piccione, Giuseppina Pistone, Maria Rita Sgarlata e Teresa Callari. Su di esse gli studenti, dopo avere seguito un ciclo di 5 conferenze, hanno svolto degli approfondimenti, anche con consultando fonti archivistiche, e hanno espresso un voto il cui esito sarà reso noto venerdì.

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L’incontro finale, che sarà moderato dalla giornalista Katia Scapellato, sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Francesco Italia e della dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Luisa Giliberto; seguiranno gli interventi dell’ex ministra per le Pari opportunità Stefania Prestigiacomo, della professoressa Marinella Fiume, consulente della ministra Roccella per il progetto “L’Italia delle donne”, della presidente della Consulta comunale femminile Rita Mizzi e dell’assessora alle Pari opportunità Giovanna Porto.