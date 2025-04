Ventennale Unesco a Siracusa, venerdì la manifestazione “Il panorama più bello è la strada di fronte a te”

“Il panorama più bello è la strada di fronte a te”. È il claim della manifestazione che si terrà all’Urban Center venerdì 11 aprile, dalle 17 alle 21.30, organizzata dalla “The Boys Bikers” di Andrea Garofalo, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura per il Ventennale della Iscrizione Unesco della città. In primo piano il turismo culturale sulle due ruote alla scoperta della bellezza dei borghi e delle tradizioni siciliane; e quello enogastronomico, alla ricerca delle eccellenze alimentari autoctone della Sicilia.

Altro tema sarà quello della sicurezza declinato sotto diversi aspetti. Dalla sicurezza durante le escursioni, alle norme di comportamento all’interno delle aree attrezzate e demaniali; la sicurezza stradale, i modi e gli stili di condotta di guida in funzione del manto stradale, delle condizioni meteorologiche e del traffico.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.