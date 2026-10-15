Ventiquattrenne denunciato a Siracusa: coltello pieghevole con lama da 14 centimetri

Cronaca · SIRACUSA POLIZIA

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

Agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa hanno denunciato un giovane di 24 anni per possesso illegale di un coltello.

In specie, nel corso del quotidiano contrasto al porto illegale di armi bianche, soprattutto tra i più giovani, che impegna gli uffici operativi della Polizia di Stato di questa provincia, i Poliziotti di una Volante hanno sorpreso il ventiquattrenne in possesso di un coltello pieghevole con lama ricurva e con un’impugnatura per rendere più comodo e stabile l’utilizzo della lama che risultava essere complessivamente di 14 centimetri.