Verde pubblico a Siracusa. Gradenigo: “bucato il fondo del barile”

“Fa un certo effetto leggere la risposta alla interrogazione presentata lo scorso luglio dal PD sul punteruolo rosso se paragonata a quanto detto ieri da un consigliere comunale che ringraziava il sindaco per aver portato in aula un emendamento da 63.400 euro di fondi comunali fuori capitolato per rimuovere le palme morte in città. Fa effetto perché la verità scritta e ribadita in quel comunicato è che abbiamo affidato ad una ditta la gestione del verde pubblico della città per 2 anni + 1 pagandola 3 milioni e 400 mila euro, ma siamo così “lungimiranti” e “responsabili” da aver dimenticato le potature degli alberi tra le mansioni affidate con bando nel 2023″. A parlare è il presidente di Lealtà e Condivisone, Carlo Gradenigo.

“Fa effetto perché alla domanda “cosa avete fatto fino ad oggi per contrastare la diffusione del punteruolo rosso?” Gli uffici ad agosto rispondevano che stavano lavorando e che “i fondi per l’endoterapia, potature e abbattimenti trovavano copertura economica nelle somme contrattuali destinate al verde pubblico – conclude – Fa effetto perché ad oggi sono passati 9 mesi dalla prima segnalazione di attacco del Punteruolo rosso fatta a marzo, abbiamo assistito alla morte di tutte le palme, abbiamo speso 3 milioni di euro e ne stiamo tirando fuori altri 63.400€ extra per abbattere un patrimonio verde che avremmo potuto salvare con qualche centinaio di euro di antiparassitario e un pò di attenzione, vera”