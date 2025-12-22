Verde pubblico a Siracusa. Il Tar ribalta l’appalto: annullata l’aggiudicazione, subentra Verdidea

Il Tar di Catania ha accolto il ricorso della Verdidea contro il Comune di Siracusa nell’ambito della gara per l’affidamento del servizio di manutenzione dei parchi, dei giardini e del verde pubblico. I giudici hanno annullato la determina che confermava l’aggiudicazione al Rti Technical Services S.r.l. – Flora 2014 S.r.l., disponendone l’esclusione e ordinando l’aggiudicazione in favore di Verdidea, seconda classificata, previa verifica dei requisiti.

La vicenda nasce dalla procedura indetta dal Comune con determina del 22 novembre 2023 per un appalto di durata biennale, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a base di gara pari a circa 2,44 milioni di euro. Un percorso amministrativo e giudiziario che si è trasformato in un doppio contenzioso: Verdidea aveva già impugnato una prima aggiudicazione e il Tar aveva annullato l’esito della gara ordinando al Comune di ripetere la verifica di anomalia dell’offerta dell’Rti, ritenuta viziata.

Dopo quella pronuncia, l’amministrazione comunale ha riavviato il sub-procedimento di verifica, acquisendo anche una consulenza esterna e chiedendo nuovi giustificativi all’operatore economico. Con determina n. 2734 del 5 giugno 2025 è stata tuttavia confermata l’aggiudicazione allo stesso raggruppamento. Una decisione che Verdidea ha nuovamente impugnato, contestando che i giustificativi presentati dall’Rti non dimostrassero la sostenibilità complessiva dell’offerta e fossero frutto di rimaneggiamenti contabili non consentiti.

Il Tar ha condiviso la tesi della ricorrente, ritenendo che gli ultimi giustificativi prodotti dall’Rti (23 maggio 2025) fossero parziali, privi di una valida logica economica e orientati più ad “aggiustare” le poste di costo che a spiegare in modo credibile l’offerta. Il Collegio ha inoltre escluso che alcune correzioni potessero essere qualificate come meri “errori materiali”, rilevando come le modifiche incidessero in realtà sulla struttura economica dell’offerta. In particolare, il Tribunale ha evidenziato criticità nella collocazione e ripartizione di specifiche voci di costo – tra cui quella relativa alla figura dell’agronomo – e ha segnalato anomalie nei prospetti sul personale aggiuntivo indicato in offerta tecnica, con costi ritenuti non adeguatamente giustificati e, in alcuni casi, addirittura indicati come pari a zero o non riportati.

Non solo. La sentenza sottolinea anche come parte dell’istruttoria comunale – compresa la consulenza esterna – sia stata svolta su giustificativi precedenti, non pienamente coincidenti con quelli decisivi ai fini della nuova valutazione, con conseguente debolezza del percorso motivazionale che ha portato alla conferma dell’aggiudicazione.

Alla luce della riedizione già effettuata dopo un precedente giudicato e dei reiterati tentativi di giustificazione, il Tar ha applicato il principio del cosiddetto “one shot temperato”, ritenendo che non residuino ulteriori spazi per un nuovo esame: da qui la decisione di disporre direttamente l’esclusione dell’Rti e l’aggiudicazione a Verdidea.

Quanto agli effetti sul contratto, già stipulato e in parte eseguito, il Tar ha dichiarato l’inefficacia ex nunc, cioè non retroattiva: l’inefficacia scatterà dal trentesimo giorno successivo alla notificazione della sentenza, termine ritenuto necessario per consentire il passaggio di consegne e il subentro di Verdidea nelle prestazioni ancora da eseguire fino alla scadenza dell’appalto.

Respinta, invece, la richiesta di risarcimento per equivalente: secondo il Tar, la quantificazione del danno proposta dalla ricorrente (in percentuale forfettaria) non era supportata da una prova puntuale dell’utile effettivamente perso. Il Tribunale ha infine condannato il Comune e l’Rti, in parti uguali, al pagamento delle spese di lite in favore di Verdidea, liquidate in 6.000 euro oltre accessori di legge se dovuti.