Autostrada Verifiche agli impianti tecnologici, stanotte chiuso un tratto della Siracusa-Catania Durante le verifiche sarà interdetto il transito dei veicoli nelle gallerie, sia in direzione Catania sia in direzione Siracusa

di Ottavio Gintoli