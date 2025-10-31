Verifiche in galleria, chiusura sulla Catania-Siracusa

Durante le verifiche sarà interdetto il transito dei veicoli all’interno della galleria, sia in direzione Catania sia in direzione Siracusa.

Tale chiusura verrà, inoltre, estesa anche alle rampe dello svincolo di Lentini che insistono sulla SS 114 Dir “Della Costa Saracena”.

Il percorso alternativo per gli utenti in transito verso Catania prevede l’uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo di Augusta, l’immissione lungo la SS114 e la successiva immissione sulla Tangenziale di Catania in direzione Messina.

Per gli utenti in transito in direzione Siracusa, invece, è prevista l’uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo di Lentini, l’immissione sulla SS114 Dir e la prosecuzione lungo la SS114, giunti allo svincolo di Augusta i veicoli potranno poi proseguire seguendo le indicazioni stradali fino a Siracusa lungo il percorso alternativo garantito tramite la SS114.

Dalle ore 22:00 di giovedì 6 novembre alle ore 6:00 del giorno successivo, Anas effettuerà alcune verifiche agli impianti tecnologici posti all’interno delle due canne della galleria San Fratello, ricadente fra i km 22,759 e 23,524 dell’autostrada Catania-Siracusa.