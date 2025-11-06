Anas Verifiche in galleria, stanotte chiude la Catania-Siracusa Durante le verifiche sarà interdetto il transito dei veicoli all’interno della galleria, sia in direzione Catania sia in direzione Siracusa. Link copiato!

di Ottavio Gintoli