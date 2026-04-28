Versalis Priolo, Urso convoca nuovo tavolo: verso la riconversione

Un aggiornamento sull’attuazione del Piano di riconversione industriale dei siti Versalis in Puglia e Sicilia, con un focus sul futuro del polo pugliese e del relativo impianto di cracking: questi i temi al centro dell’incontro convocato a Palazzo Piacentini dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, con il responsabile della Trasformazione Industriale di Eni, Giuseppe Ricci.

Eni ha evidenziato al Ministro come il Piano di trasformazione e riconversione industriale stia avanzando nel pieno rispetto del cronoprogramma definito dal Protocollo sottoscritto al Mimit il 10 marzo 2025 dall’azienda con i ministeri competenti, le organizzazioni sindacali firmatarie dell’intesa e le Regioni Lombardia e Sicilia. Un’intesa che prevede precise garanzie a tutela dell’intensità industriale e dei livelli occupazionali, diretti e indiretti, nella fase di riconversione dei poli di Brindisi, Priolo e Ragusa.

Riguardo al sito di Brindisi, Eni ha annunciato al Ministro la selezione di un primario advisor internazionale che avrà il compito di individuare un soggetto industriale interessato a rilevare le attività poste in conservazione (cracking). Procede, sempre nel polo pugliese e secondo la roadmap prevista, l’investimento in collaborazione con Seri Industrial per una gigafactory di batterie al litio destinate allo stoccaggio stazionario di energia, per il quale fin dal settembre 2025 è stata costituita la società in jv Eni Storage Systems.

Avanza, al contempo, l’iter autorizzativo per la riconversione del sito di Priolo, in Sicilia, dove Eni e Q8 Italia hanno annunciato un importante investimento strategico per la realizzazione e la successiva gestione di una nuova bioraffineria. Recentemente è stato annunciata l’assegnazione del contratto principale per la costruzione della bioraffineria e a marzo sono iniziate le operazioni per lo smantellamento dell’impianto cracking. A Ragusa, invece, proseguono le attività per la realizzazione di un centro di competenza e specializzazione sulle tematiche di sicurezza e manutenzione, nonché per il previsto presidio industriale a supporto delle filiere bio e sostenibili.

Urso ha quindi annunciato che entro giugno sarà convocato un nuovo incontro del tavolo Versalis, con tutti i soggetti firmatari del Protocollo, per verificare l’avanzamento del piano di riconversione e condividere soluzioni che assicurino la tutela dell’occupazione e il mantenimento della capacità produttiva strategica dei siti.

Infine, il Ministro ha richiamato l’impegno del Governo in sede europea, in un contesto che vede l’Italia in prima linea nel rilancio del settore chimico, a partire dal non paper promosso con altri Paesi membri e dal lavoro avviato nella Critical Chemicals Alliance per rafforzare competitività e sostenibilità delle produzioni strategiche europee.