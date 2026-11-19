Attualità · La scadenza

Scadrà il 30 novembre 2026 l’avviso esplorativo rivolto ai gruppi mascherati che intendono partecipare alle prossime iniziative e agli eventi organizzati in occasione del Carnevale di Priolo.

“Il tema scelto – fanno sapere il Sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte – è “Le Fiabe”: un invito a lasciarsi ispirare dalle storie classiche, dai racconti popolari e dai mondi fantastici, dando spazio alla creatività attraverso costumi, scenografie e coreografie originali. Potranno partecipare gruppi composti da almeno 16 persone. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2026. A ciascun gruppo sarà riconosciuto un contributo a titolo di rimborso spese pari a 80 euro per ogni componente presente“.

Per partecipare e consultare la modulistica, i cittadini dovranno visitare i canali istituzionali del Comune di Priolo Gargallo.