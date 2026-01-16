Verso il Siracusa Pride 2026: al via il percorso con un’assemblea pubblica

Dopo l’energia, i colori e la grande partecipazione dello scorso anno, riparte ufficialmente il percorso verso il Siracusa Pride 2026. Un cammino che si fonda, ancora una volta, sulla condivisione, sulla partecipazione attiva e su un’organizzazione orizzontale e inclusiva.

Per avviare la costruzione del Pride 2026, il comitato promotore invita associazioni, collettivi e realtà del territorio a partecipare a una assemblea pubblica, pensata come spazio aperto di incontro, confronto e progettazione collettiva.

L’appuntamento è per lunedì 20 gennaio alle 19.30, da Echo – spazio di condivisione e inclusione, in corso Timoleonte 96, Siracusa.

L’assemblea rappresenta un primo momento fondamentale per immaginare insieme un Pride capace di rappresentare ogni differenza, libero, plurale e radicato nel territorio, dando voce alle esperienze e sensibilità della comunità.

Il Siracusa Pride si conferma così non solo come evento, ma come percorso politico, sociale e culturale che nasce dal basso e si costruisce attraverso la partecipazione. L’invito è aperto a chi ne vorrà far parte.