Verso l’assemblea di Ance Siracusa, Benanti: “Innovazione, formazione e rete: le chiavi per il futuro delle imprese edili”

L’Assemblea provinciale di Ance Siracusa, in programma il 16 ottobre, si prepara a diventare uno degli appuntamenti più significativi dell’anno per il mondo delle costruzioni. Un momento di confronto, bilancio e rilancio per il settore edile, che in questo periodo cruciale guarda con attenzione alle prossime misure previste dalla legge di bilancio e alle sfide della transizione digitale.

“Quest’anno – spiega la direttrice di Ance Siracusa, Carmen Benanti – vogliamo che l’Assemblea sia anche un’occasione di apertura verso le imprese non ancora associate. Un modo per far conoscere da vicino il lavoro dell’associazione e l’importanza della rete di Ance, che rappresenta un punto di riferimento per tutto il comparto delle costruzioni”. Dopo la parte riservata alle attività interne, la relazione del presidente offrirà una panoramica sulle iniziative portate avanti durante l’anno e sulle prospettive future, in un contesto economico in cui il ruolo dell’edilizia resta strategico per la crescita e l’occupazione.

Il dibattito si inserisce in un momento particolarmente delicato per il settore, in attesa delle nuove disposizioni del Governo in materia di incentivi e investimenti pubblici. “La forza di Ance – sottolinea Benanti – è quella di essere una rete nazionale coesa, capace di declinare sul territorio le politiche e le opportunità che nascono a livello centrale. Il nostro impegno è quello di valorizzare le risorse disponibili e di tradurle in occasioni concrete di sviluppo per le imprese siracusane.”

Accanto all’attività associativa, prosegue il percorso formativo avviato da Ance Siracusa, che il 7 ottobre ha inaugurato il nuovo corso per Bim Manager. Il Building Information Modeling rappresenta oggi una frontiera imprescindibile per la progettazione e la gestione delle opere pubbliche: dal 1° gennaio 2025, infatti, l’adozione del Bim è diventata obbligatoria per le gare d’appalto.

“Non si tratta di una novità assoluta – precisa Benanti – ma di una trasformazione ormai matura, che richiede competenze tecniche specifiche. Il nostro obiettivo è fornire agli imprenditori e ai tecnici del territorio gli strumenti per leggere, interpretare e utilizzare correttamente i bandi e le piattaforme digitali. Le imprese devono essere pronte a dialogare con la pubblica amministrazione e a gestire processi innovativi con efficienza e trasparenza.”

Siracusa comincia già a sperimentare concretamente l’applicazione del Bim, come dimostra il recente bando per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri, dove la digitalizzazione dei processi ha avuto un ruolo determinante. Per Ance, invece, la formazione resta la chiave per rendere le imprese più competitive e per affrontare un mercato sempre più orientato alla qualità e alla sostenibilità.