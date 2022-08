Verso le elezioni. L’ex sindaco di Noto si presenta con gli autonomisti all’Ars: “ecco il mio programma”

“Ho accettato la proposta di “Noi con la Sicilia Popolari ed autonomisti Schifani Presidente” perché è il partito più vicino alla cultura politica alla quale ho sempre uniformato la mia azione”. Così Raffaele Leone, avvocato ed ex sindaco di Noto per due mandati, sulla sua candidatura alle elezioni regionali del 25 settembre.

“Si tratta – chiarisce – di una Lista che certamente concorrerà alla ripartizione dei seggi assegnati alla Provincia di Siracusa e che mi permetterà di portare avanti i seguenti punti programmatici: Sanità, che nella nostra terra è stata gravemente impoverita, al fine di correggere gli errori dell’attuale piano di rifunzionalizzazione della rete ospedaliera. Politica dei rifiuti per migliorarne la gestione a livello regionale e mantenere pulito il territorio. Prevenzione seria degli incendi, che ogni anno devastano centinaia di ettari di terreno. Utilizzo dei fondi comunitari per favorire l’occupazione, in particolare quella giovanile, mediante la semplificazione delle procedure burocratiche regionali. Modifica della proposta di zonizzazione del Parco degli Iblei, concertata con gli operatori economici, le parti sociali e gli enti istituzionali, coniugando salvaguardia del territorio, delle imprese agricole e delle attività produttive. Ampliamento dei Comuni inseriti nelle ZES (Zone Economiche Speciali). Metto a disposizione tutta la mia esperienza e la mia credibilità come professionista e come ex sindaco per realizzare questo programma con il sostegno dei cittadini della provincia di Siracusa”.