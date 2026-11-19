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Video · 20 novembre

La CGIL di Siracusa aderisce allo sciopero generale nazionale proclamato per Venerdì 20 novembre, per l’intera giornata di lavoro. Al centro della mobilitazione, la difesa del potere d’acquisto di salari e pensioni, il contrasto alla precarietà e la richiesta di investimenti nei servizi pubblici e nell’occupazione.

“Il 20 novembre scioperiamo perché il lavoro deve consentire di vivere dignitosamente – dichiara il segretario generale della CGIL di Siracusa, Franco Nardi –. Le famiglie non possono continuare a fare i conti con stipendi insufficienti, bollette pesanti e spese quotidiane sempre più difficili da sostenere. Ai pensionati deve essere garantita la possibilità di curarsi, pagare le utenze e affrontare la vita senza dover dipendere dall’aiuto dei figli”

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La CGIL chiede rinnovi contrattuali capaci di recuperare e accrescere il valore delle retribuzioni, la piena rivalutazione delle pensioni e il blocco dell’aumento dell’età pensionabile. Rivendica una riforma fiscale fondata sulla progressività, sul contrasto all’evasione e sulla restituzione del maggior prelievo prodotto dall’inflazione sui redditi da lavoro e da pensione.

“Occorre cambiare le priorità della spesa pubblica . Chiediamo al Governo nazionale di finanziare adeguatamente sanità, istruzione, assistenza e politiche per la casa. Al Governo regionale chiediamo di assumersi fino in fondo la responsabilità di garantire servizi accessibili in tutta la Sicilia. Una visita medica tempestiva, una scuola che funziona e un trasporto efficiente devono essere diritti concretamente esigibili”

La piattaforma dello sciopero rivendica maggiori risorse per i servizi, interventi per la non autosufficienza, il diritto allo studio e l’accesso all’abitazione, insieme a una diversa destinazione dei finanziamenti pubblici rispetto all’aumento delle spese militari.

Per la CGIL siracusana la mobilitazione deve dare forza anche alle richieste del territorio: una prospettiva industriale che tuteli occupazione e ambiente, garanzie per i lavoratori degli appalti, lavoro regolare e di qualità in agricoltura, nel turismo e nei servizi, infrastrutture e collegamenti adeguati.

“Siracusa ha bisogno di un progetto di sviluppo che tenga insieme industria, salute, ambiente e buona occupazione. Chiediamo investimenti, formazione e impegni verificabili per accompagnare le trasformazioni produttive. La sicurezza deve diventare una condizione concreta di ogni posto di lavoro, attraverso prevenzione, controlli e responsabilità delle imprese”

La CGIL richiama inoltre l’urgenza di offrire opportunità alle nuove generazioni, attraverso politiche industriali, contrasto alla precarietà e tutela del lavoro. Queste richieste costituiscono parte integrante delle ragioni della protesta nazionale.

“Invitiamo lavoratrici e lavoratori ad aderire allo sciopero e pensionati, studenti e cittadini a partecipare alla mobilitazione – conclude Nardi –. Vogliamo che questa giornata dia voce a chi sostiene il Paese con il proprio lavoro e chiede rispetto. Il futuro di Siracusa e della Sicilia passa da salari dignitosi, servizi pubblici forti e dalla possibilità, per i nostri giovani, di scegliere di restare”

Stonewall GLBT+ Siracusa aderisce alla mobilitazione del 20 novembre: in piazza insieme a lavoratrici, lavoratori, studentesse, studenti e movimenti per difendere i diritti, la giustizia sociale e il futuro di tutte e tutti: “Le battaglie per i diritti civili e LGBTQIA+ sono inseparabili da quelle per i diritti sociali, per la dignità delle persone, contro ogni forma di sfruttamento e discriminazione. – si legge in una nota – Per questo saremo al fianco di chi lavora e di chi studia, sostenendo le rivendicazioni che attraversano questa giornata di mobilitazione”

CONTRO LO SFRUTTAMENTO, PER IL LAVORO E UNA VITA DIGNITOSA

Al fianco della CGIL e della FLC CGIL, per rivendicare:

– Salari e pensioni dignitosi: basta stipendi da fame. È necessario recuperare il potere d’acquisto eroso dal carovita e rinnovare immediatamente i contratti nazionali.

– Giustizia fiscale: chi ha di più deve contribuire di più. Servono una riforma fiscale equa, una seria lotta all’evasione e maggiori risorse per la sanità pubblica e i servizi sociali, non nuovi tagli.

– Stop alla precarietà: un piano straordinario di assunzioni nella scuola e nella ricerca per superare il ricorso strutturale ai contratti a termine e garantire stabilità lavorativa.

– Difesa della scuola pubblica: giù le mani dalla scuola della Costituzione. Contrastiamo riforme ideologiche, impoverimento dell’offerta formativa e interventi realizzati senza investimenti adeguati.

PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER LA LIBERTÀ E PER IL FUTURO

Al fianco dell’Unione degli Studenti, per sostenete.

– Il diritto allo studio: studiare non può essere un privilegio. Vogliamo borse di studio erogate tempestivamente, trasporti gratuiti e misure concrete contro il caro-affitti che penalizza chi studia lontano da casa.

– Scuole sicure e vivibili: investimenti per mettere in sicurezza gli edifici scolastici, garantire spazi adeguati e restituire alle scuole il loro ruolo di luoghi di incontro, socialità e crescita.

– Risorse per la scuola, non per le armi: diciamo no all’aumento delle spese militari. Le risorse pubbliche devono essere destinate all’istruzione, al welfare, alla tutela dei diritti e alla giustizia climatica.

– Libertà di manifestare e dissentire: rifiutiamo la repressione e la criminalizzazione del dissenso. Le piazze, le scuole e le università devono rimanere spazi liberi, democratici e aperti alla partecipazione.

REALTÀ ASSOCIATIVE E ORGANIZZAZIONI ADERENTI

– 10 100 1000 Piazze di donne per la pace

– AGEDO Siracusa

– ALI

– ANPI Avola

– ANPI Siracusa

– ARCI Siracusa

– ARCIGAY Siracusa

– Ass. Cannabis Sicilia Social

– BDS

– CGIL

– Comitato Palestina

– La Brigata Rosa

– Social Forum

– Stonewall GLBT+ Siracusa

– UDI Siracusa

– UDS