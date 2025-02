Verso Reggina-Siracusa, il Granillo si prepara al tutto esaurito: polverizzati i 600 biglietti per il settore ospiti

Manca sempre meno al big match del girone I di Serie D tra Reggina e Siracusa, in programma domenica 9 febbraio alle 14:30 allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Sarà una sfida decisiva per il campionato, con gli aretusei primi in classifica e gli amaranto a inseguire a sole tre lunghezze di distanza. E il clima sugli spalti si preannuncia caldissimo: i 600 biglietti riservati ai tifosi ospiti sono andati esauriti in meno di un giorno. Nonostante la pioggia, i problemi del sistema che spesso andava in blocco, la passione del tifo azzurro è rimasta intatta, con persone che hanno atteso in fila più di 5 ore pur di ottenere il prezioso tagliando.

La giornata era iniziata a rilento, con i primi biglietti – al netto dell’avvio pronosticata alle 10.30 – staccati 15 minuti prima delle 11. E fino a ora di pranzo, monitorando attentamente le due rivenditorie autorizzate, Ortigia Viaggi di viale Tica e la tabaccheria La Pira di via Grottasanta, erano poco più di un centinaio i tifosi azzurri sicuri di poter entrare al Granillo. Nel pomeriggio la tanto sperata accelerazione, anche grazie al fatto che il sistema ha dato meno problemi rispetto alla mattina e verso le 19 la comunicazione ufficiale: “biglietti finiti”. Una doccia fredda per chi, nonostante le lunghe attese, non è riuscito a ottenere il pass per la trasferta.

Anche la sponda amaranto attende con ansia l’incontro, visto che al momento da Reggio prevedono di superare senza troppi problemi (tra abbonamenti, mini abbonamenti per le ultime sfide casalinghe e singoli acquisti) le 5.000 unità. Insomma, le premesse per un grande spettacolo ci sono tutte, adesso la parola passa al campo.