Verso Salernitana-Siracusa, mister Turati: “Impegno e carattere per mettere in difficoltà i nostri avversari”

Rifinitura, conferenza stampa e poi partenza verso Salerno, dove domani sera il Siracusa esordirà nel girone C di Lega Pro. E non sarà proprio un esordio semplice, considerando che davanti ci sarà la Salernitana, una tra le formazioni meglio allestite dell’intero girone, e che le tappe di avvicinamento all’appuntamento per gli azzurri non è stato dei più semplici.

Mister Marco Turati chiede ai suoi carattere e impegno. E chiama a raccolta il pubblico già dalla prossima in casa.





“Inizia un campionato – ha detto incontrato stamattina i giornalisti – totalmente differente da quello dell’anno scorso e andiamo ad affrontare una squadra che fino a due anni fa giocava in Serie A e che ha calciatori molto importanti. Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo, soprattutto per raggiungere un numero di calciatori sufficiente per affrontare la gara. L’affronteremo con spirito battagliero e faremo di tutto per dare fastidio ai nostri avversari”.

Turati sa che l’ultimo mese in casa Siracusa non è stato dei più semplici. “Ho chiesto ai ragazzi di avere una grande spinta emotiva e di carattere. Questa gara deve essere come un duello, dove ognuno di noi debba fare qualcosa in più per mettere in difficoltà gli avversari. Non sarà semplice, anche perché loro vorranno dimenticare la partita di Coppa”, ha detto.

Fischio d’inizio alle 21, la prossima settimana il Siracusa esordirà al Di Natale contro il Monopoli (che fu l’ultima avversaria tra i professionisti il 5 maggio 2019). E in questo caso Turati chiama già a raccolta i tifosi. “Il pubblico potrà essere un’arma in più. Quest’anno sarà veramente il dodicesimo uomo in campo: abbiamo bisogno della nostra gente, deve starci vicino e spingerci, a maggior ragione in queste prime partite. Non vedo l’ora di ritornare a giocare nel nostro stadio e se posso faccio un appello ai tifosi per spingere la squadra fino alla fine”, ha concluso.