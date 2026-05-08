Verso Siracusa Capitale Europea della Cultura 2033, domani 9 maggio conferenza stampa a Palazzo Vermexio

Domani (9 maggio) alle ore 11.00, nel salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio, si terrà la conferenza stampa promossa dalla Fondazione Siracusa 2033 dedicata alla presentazione del sito internet ufficiale della Fondazione, alla pubblicazione delle prime manifestazioni di interesse e alla programmazione dell’avvio delle attività operative previste nel percorso di candidatura della città a Capitale Europea della Cultura 2033.

L’incontro rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso istituzionale e organizzativo avviato dalla Fondazione, finalizzato alla costruzione di una progettualità culturale condivisa, aperta al territorio e conforme agli standard europei previsti dal programma “Capitale Europea della Cultura”.

Nel corso della conferenza saranno illustrate le funzionalità e gli obiettivi del nuovo website, pensato come piattaforma di partecipazione, informazione e coinvolgimento della comunità. Saranno inoltre presentate tre manifestazioni di interesse dedicate alla definizione della rete organizzativa e partecipativa della Fondazione: una per l’individuazione dei componenti del Comitato Scientifico, una per l’individuazione dei soci sostenitori e una per l’individuazione dei soci partecipanti.

Alla conferenza interverranno Francesco Italia, Sindaco della città di Siracusa, Giovanni Cafeo, Presidente della Fondazione Siracusa 2033 e Laura Milani, portavoce della candidatura – imprenditrice culturale ed esperta in strategie per l’innovazione, con oltre vent’anni di esperienza nei settori dell’education, del design, del cinema e dell’arte contemporanea, impegnata nello sviluppo del progetto culturale legato alla candidatura della città.

Il percorso promosso dalla Fondazione Siracusa 2033 continua così a strutturarsi come un progetto strategico di sviluppo culturale e territoriale, orientato alla valorizzazione dell’identità della città e alla costruzione di una visione condivisa in chiave europea.