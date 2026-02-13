Verso Siracusa-Catania, vietata la vendita ai residenti etnei: De Simone verso il tutto esaurito

Come lecito aspettarsi, divieto di trasferta per i tifosi del Catania in vista della sfida di domani contro il Siracusa al De Simone. Un provvedimento adottato per garantire l’ordine pubblico in occasione di una gara considerata a rischio, vista la storica rivalità tra le due tifoserie. La decisione era nell’aria già nei giorni scorsi e adesso è ufficiale.

Nonostante i dubbi societari che continuano a far discutere l’ambiente azzurro, la risposta del pubblico è stata importante. Il De Simone si avvia infatti verso il tutto esaurito – o quasi – per la giornata azzurra. Sono stati staccati oltre 3 mila tagliandi, segnale evidente di quanto la città senta la partita.

La tribuna centrale è praticamente esaurita, restano pochi posti in gradinata Imbesi, pochissimi in tribuna laterale e qualche disponibilità in più in curva Anna. Numeri che confermano il grande attaccamento della tifoseria aretusea alla squadra, pronta a sostenere gli azzurri in un match che vale non solo per la classifica ma anche per l’orgoglio.