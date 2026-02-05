Vertice con Schifani in Prefettura a Siracusa dopo il Ciclone Harry: priorità alla ricostruzione e risposta alle emergenze

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha concluso in prefettura la sua visita a Siracusa per un sopralluogo nei luoghi maggiormente colpiti dal ciclone Harry. Un modo per rendersi conto sul campo dell’entità dei danni provocati dalla violenta mareggiata che nei giorni scorsi ha messo in ginocchio il litorale siracusano.

L’incontro ha fatto il punto sulla situazione a seguito dei danni causati dal ciclone Harry, che ha colpito duramente la provincia di Siracusa il 19 e 20 gennaio, con particolare focus sulle criticità emerse nelle aree costiere e nei settori economici maggiormente colpiti, come la pesca, il diporto e i servizi pubblici essenziali.

Il presidente Schifani ha visitato il territorio per rendersi conto della gravità dei danni, dichiarando che l’obiettivo principale è intervenire per il ripristino dei servizi essenziali e per sostenere le attività economiche che stanno affrontando enormi difficoltà a causa dei danni. In particolare, è stato sottolineato che le operazioni di ricognizione dei danni, coordinate dagli uffici di Protezione Civile, sono in corso, con particolare attenzione alle strutture portuali e alla viabilità, quest’ultima fondamentale per il collegamento delle zone più colpite con il centro città.

Salvatore Cocina, dirigente generale del Dipartimento di Protezione Civile regionale, ha dichiarato che la Regione Siciliana è stata la prima a intervenire con una disponibilità economica di 100 milioni di euro, affiancando i 33 milioni messi a disposizione dallo Stato centrale: “In un giorno abbiamo varato i fondi necessari, dimostrando prontezza e operatività. La Regione è stata la prima a rispondere alle necessità di Niscemi e di Siracusa, ed è essenziale continuare con interventi concreti per evitare che risorse siano utilizzate in modo inefficace”.

Biagio Bellassai, responsabile della Protezione Civile provinciale di Siracusa, ha evidenziato che il lavoro di ricognizione dei danni prosegue con attenzione, ma ha anche lanciato un appello a fare chiarezza nelle segnalazioni inviate dai comuni: “Non possiamo rischiare di disperdere risorse in interventi che non sono rilevanti per la ricostruzione. I danni più gravi riguardano il porto di Augusta, il settore del turismo e le infrastrutture costiere, che sono state devastate. Dobbiamo concentrarci su questi ambiti e evitare di diluire l’efficacia degli interventi.”

Carlo Auteri, deputato regionale, ha sottolineato come la velocità e la serietà siano cruciali in questa fase, ribadendo l’importanza di un coordinamento continuo tra le amministrazioni locali e la Regione: “La politica regionale sta dimostrando visione e capacità di rispondere velocemente. Il nostro compito ora è quello di garantire che i fondi necessari arrivino dove sono più urgenti, senza sprechi e in modo mirato. Le difficoltà economiche e sociali sono enormi, e non possiamo permetterci errori in questa fase delicata”.

Il vertice si è concluso con un impegno condiviso tra le istituzioni coinvolte a lavorare per accelerare la ricostruzione e a fare fronte comune per proteggere l’economia locale, a partire dalle attività produttive, dalle infrastrutture e dai servizi essenziali. Il focus è ora sul coordinamento delle risorse disponibili, per garantire un rapido intervento di recupero delle aree e delle strutture danneggiate, con un’attenzione particolare alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia dei posti di lavoro.

Il presidente Schifani, con la sua visita a Siracusa, ha ribadito l’importanza di un impegno concreto da parte della Regione Siciliana per affrontare l’emergenza derivante dal ciclone Harry e dalle frane a Niscemi. Le risorse stanziate e il coordinamento tra gli enti regionali e locali sono essenziali per il ripristino delle aree danneggiate e per supportare le famiglie e le imprese che stanno attraversando un periodo di enorme difficoltà.