Vertice in Prefettura sugli atti incendiari a Siracusa, presenti anche i Borderi

Dopo i due atti incendiari avvenuti nel giro di una settimana e alla luce di una preoccupante recrudescenza di episodi intimidatori ai danni delle attività commerciali, il prefetto di Siracusa, Chiara Armenia, ha convocato in Prefettura un Tavolo per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Un incontro significativo non solo per il tema affrontato, ma anche per le modalità con cui si è svolto: per la prima volta, nella fase iniziale della riunione, sono stati convocati anche Gaetano Gangemi e Nazarena Borderi, titolari delle due attività commerciali colpite, una situata al vecchio mercato di Ortigia e l’altra alla Marina di Siracusa. Un segnale concreto di vicinanza delle istituzioni verso gli operatori economici, scossi e preoccupati dopo i gravi episodi intimidatori.

Al termine della prima parte dell’incontro, i coniugi Borderi hanno espresso soddisfazione e sorpresa per l’attenzione ricevuta. “Ci hanno manifestato la loro vicinanza nei nostri confronti e hanno dimostrato cosa significa ricoprire incarichi di questo tipo”, hanno dichiarato. “Abbiamo avuto a che fare con il Questore, con Sua Eccellenza il Prefetto, con i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Siamo davvero orgogliosi di essere stati ascoltati. Ci ha colpiti il fatto che si siano riuniti per conoscere in modo dettagliato tutto ciò che è accaduto, dal primo istante del secondo episodio in poi. Le indagini, le tempistiche, le informazioni: erano preparati e attenti su ogni aspetto. Era presente anche il vicesindaco Edy Bandiera e abbiamo avuto la percezione concreta di un sistema che sta funzionando come dovrebbe”.

Alla domanda se, prima degli atti incendiari, avessero ricevuto segnali o avvertimenti, la risposta è stata netta: “No, nessun segnale. È successo all’improvviso. Non sappiamo cosa potrà emergere in futuro, ma fino a quel momento non avevamo ricevuto alcun tipo di avvertimento“. I titolari hanno ribadito con forza la loro posizione: “Abbiamo subito manifestato la volontà di non accettare alcuna forma di sottomissione. Nessuna mediazione, una linea dritta e chiara, la stessa che seguiamo nel nostro lavoro, nella nostra famiglia e nella nostra piccola comunità”.

Gaetano Gangemi e Nazarena Borderi spiegano di aver sempre condotto una vita semplice e trasparente, lontana da contesti ambigui. “La nostra vita è fatta di lavoro e di bambini, nient’altro. Non siamo inseriti in relazioni strane. Anche chi frequenta il nostro locale sa che tipo di persone siamo. Già dal primo episodio ci era sembrato qualcosa di estraneo, non direttamente legato a noi. Ci siamo sentiti spaesati”. Le indagini, come spiegato dalle forze dell’ordine, hanno seguito diverse piste, ma al momento non vi sarebbero certezze sull’origine degli atti.

Infine, un passaggio sulla serenità ritrovata grazie alla presenza delle istituzioni. “La paura fa parte di questo contesto ed è normale“, hanno concluso i Borderi. “L’importante è saperla gestire. Essere aiutati e supportati da persone di così alto calibro, senza dubbio, fa sentire meno soli e riduce la paura”.

Un segnale forte, dunque, quello lanciato dalla Prefettura: lo Stato c’è e intende fare fronte comune con chi, ogni giorno, porta avanti con onestà e coraggio la propria attività sul territorio.