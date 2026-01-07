Vespa Club Augusta: un dono per i bambini dell’Ospedale Umberto I° di Siracusa

Il Vespa Club Augusta, guidato dal Presidente Mirella Dini, ha organizzato un’iniziativa solidale per portare un sorriso ai bambini ricoverati nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale Umberto I° di Siracusa. In collaborazione con l’Associazione Clown, il Vespa Club Augusta ha donato dei giocattoli ai bambini ricoverati, con l’obiettivo di rendere più allegra la loro permanenza.

“È importante fare qualcosa per le persone che soffrono – ha dichiarato il Presidente Mirella Dini -. I bambini sono il nostro futuro e meritano di essere felici, anche in momenti difficili come la malattia. Siamo felici di poter contribuire a portare un po’ di gioia nella loro vita“.

L’iniziativa ha raccolto un grande successo tra i soci del Vespa Club Augusta e non solo. “Siamo grati a tutti coloro che hanno donato dei giocattoli e hanno sostenuto la nostra iniziativa – ha aggiunto il Presidente Dini -. Il nostro obiettivo è di continuare a fare del bene e di portare conforto a chi ne ha bisogno“.

I regali saranno consegnati ai bambini ricoverati nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale Umberto I° di Siracusa nei prossimi giorni.

L’Associazione Clown, partner dell’iniziativa, ha espresso la sua gratitudine per la generosità dimostrata dal Vespa Club Augusta. “Siamo felici di collaborare con il Vespa Club Augusta per portare un po’ di allegria ai bambini ricoverati in ospedale. La loro iniziativa è un esempio di come la solidarietà e la generosità possano fare la differenza nella vita di ognuno di noi.”

Il Vespa Club Augusta è un’associazione che si occupa di promuovere la cultura del Vespismo e della solidarietà. L’Associazione Clown è un’organizzazione no-profit che si dedica a portare allegria e conforto ai bambini ricoverati in ospedale.