Vestiti e accessori di lusso contraffatti, sequestro della Polizia Locale di Melilli

La Polizia Locale di Melilli ha condotto un’importante operazione di contrasto alla vendita di merce contraﬀatta, sequestrando centinaia di articoli tra abbigliamento e accessori riportanti marchi di lusso falsificati. L’intervento è stato eﬀettuato dagli agenti del Comando dei “caschi bianchi” della Terrazza degli Iblei, impegnati nelle attività di controllo del territorio. Nel corso dell’operazione, coordinata dal Comandante Claudio Cava, è stato individuato un venditore ambulante, cittadino extracomunitario, intento a esporre e vendere numerosi prodotti recanti loghi di note griﬀe internazionali.

Tra i marchi oggetto di contraﬀazione figurano importanti firme della moda, tra cui Louis Vuitton, Prada e Tommy Hilfiger, riprodotte illegalmente su borse, capi di abbigliamento e accessori. L’intera merce è stata posta sotto sequestro, mentre nei confronti del venditore sono stati adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

L’operazione rientra nel più ampio piano di vigilanza finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale e alla tutela del commercio legale, oltre che alla salvaguardia dei consumatori.

“Prosegue con determinazione l’attività di controllo sul territorio – dichiara il sindaco Giuseppe Carta – con l’obiettivo di contrastare fenomeni illegali come la contraﬀazione, che danneggiano l’economia e mettono a rischio i cittadini.Continueremo a garantire legalità e sicurezza a tutela degli operatori onesti e della nostra comunità.”

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel presidio del territorio e nel raﬀorzamento delle attività di prevenzione e controllo, in sinergia con la Polizia Locale.