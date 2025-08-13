Via Algeri a Siracusa, protesta del PCI: “decoro assente, amministrazione intervenga o si dimetta”

Il Partito Comunista Italiano, attraverso il segretario provinciale Giuseppe Galletta, lancia un duro atto di accusa contro l’amministrazione comunale, denunciando lo stato di degrado che interessa via Algeri, in particolare l’area attorno alla statua del Cristo Redentore.

“Abbiamo più volte segnalato la situazione – afferma Galletta – ma ad oggi nessuno è intervenuto. L’ultimo intervento risale ad agosto 2023. Sono presenti decine di buche, il rischio di incendi è concreto per la mancata pulizia, non si eseguono diserbo né spazzamento e la cura del verde è inesistente. Gli immobili popolari versano in condizioni disastrose e il campetto e la palestra non sono fruibili dai ragazzi del quartiere.”





Il PCI accusa anche una mancata percezione delle “politiche attive per la raccolta differenziata” e annuncia l’organizzazione di un’assemblea pubblica davanti alla statua del Cristo Redentore per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dei beni comuni e al corretto conferimento dei rifiuti.

“Invitiamo la cittadinanza a collaborare per ripristinare il decoro – conclude Galletta – ma l’amministrazione deve fare la sua parte: o interviene concretamente o si dimetta.”