Via delle Palme: storie di famiglia, territorio e cucina itinerante

Memoria familiare e ricerca culturale. Cucina e territorio. Tradizione e innovazione. Casa e viaggio. Via delle Palme è un progetto che supera le definizioni: non è solo cibo, non è solo esperienza. È un’idea che unisce questi elementi in una storia che, attraverso la tavola, vuole valorizzare l’identità locale.

A dargli forma e sostanza sono Buccio Cappello e Giuliana Puccio, marito e moglie, cuoco e sommelier; che dopo un periodo all’estero, fra le cucine e le passerelle dell’alta moda, sono tornati a casa. In quella Via delle Palme dove Buccio è cresciuto e dove adesso vive con Giuliana e da cui ha preso vita la loro nuova storia siciliana. Quella che li porta in giro per l’Isola a parlare con le nonne, a scoprire storie di case, amori, famiglie che poi finiscono in cucina a preparare ricette di cui loro si fanno eredi e testimoni.





La loro iniziativa si articola in una cucina itinerante, che recupera i saperi delle generazioni passate per proporre un racconto contemporaneo del territorio. Non è un’operazione nostalgia: l’obiettivo è quello di attivare una memoria viva, capace di dialogare con il presente e di generare nuovi significati.

La storia di Via delle Palme è fra le pagine di Suruq Magazine, progetto editoriale che per il secondo anno documenta il meglio della Sicilia orientale e dell’arcipelago delle Eolie, con l’intento di mappare realtà virtuose e modelli innovativi di sviluppo e impresa. Alla narrazione scritta si affianca quest’anno la produzione audiovisiva: una serie documentaria realizzata da Appress Agency e RockIsland Studio, che amplia la narrazione attraverso linguaggi visivi e testimonianze dirette e che, per la nuova puntata, ha scelto di raccontare uno dei progetti più interessanti del panorama siciliano contemporaneo.