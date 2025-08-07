Via libera al Ponte sullo Stretto, Musso (Irem): “Occasione irripetibile per il Sud, sarà motore di crescita per la Sicilia”

Nella giornata di ieri Il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto che comprende una articolata documentazione presentata dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il costo dell’opera è di 13,532 miliardi di euro, interamente coperto con finanziamenti pubblici già disponibili a seguito delle leggi di bilancio 2024 e 2025 e darà vita al ponte a campata unica più lungo del mondo, di 3.300 metri, sostenuta da due torri di 399 metri di altezza. Ospiterà 3 corsie stradali per senso di marcia, di cui una di emergenza, 2 corsie di servizio e 2 binari ferroviari con marciapiedi laterali pedonabili.

I collegamenti saranno assicurati da circa 40 km di raccordi viari e ferroviari (l’80% dei quali sviluppati in galleria) che collegheranno il ponte, dal lato Calabria, all’autostrada del Mediterraneo e alle stazioni ferroviarie di Villa S. Giovanni e Reggio Calabria e, dal lato Sicilia, alle autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo nonché alla nuova stazione di Messina.





Dell’importanza dell’opera per la Sicilia e il Meridione tutto ne parliamo con Giovanni Musso, Ceo della Irem Spa, azienda di riferimento nel settore delle costruzioni e dell’impiantistica industriale, tradizionale e green.

Il settore metalmeccanico vive da anni una trasformazione profonda. In che modo grandi commesse pubbliche come quella del Ponte possono rappresentare un’occasione di innovazione e rafforzamento dell’intera filiera industriale?

“La costruzione di un’opera così importante – dice Musso – richiederà l’impiego di tecnologie avanzate e competenze specialistiche, favorendo lo sviluppo di know-how nel settore delle grandi infrastrutture. Inoltre, per la realizzazione del ponte verranno impiegati materiali e servizi di vari settori, offrendo opportunità di business per aziende metalmeccaniche“.

In che modo un’opera di questa portata può contribuire a valorizzare le competenze e le eccellenze del comparto metalmeccanico italiano, in particolare quello siciliano?

“Le aziende – spiega l’Ad di Irem – potranno crescere dimensionalmente acquisendo un maggior Know-how che permetterà loro, una volta finita l’opera, di essere più competitive sia nei mercati nazionali, sia in quelli internazionali. Lo sviluppo economico generato dalla realizzazione del ponte interesserà anche il settore del turismo. In particolare nasceranno nuove rotte turistiche che contribuiranno a valorizzare ancora di più i territori, attirando nuovi visitatori e contribuendo alla creazione di nuove aziende. L’opera rappresenta una potenziale leva per lo sviluppo economico e la crescita delle imprese, sia nella fase di costruzione, sia quando sarà a regime.”

Quali ricadute occupazionali dirette e indirette prevede per il territorio siracusano e siciliano più in generale?

“L’opera fungerà da volano per lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale della Sicilia, e dell’intero Sud Inoltre, avrà un forte impatto occupazionale, generando circa 120.000 nuovi posti di lavoro per un periodo di 7-8 anni, e contribuirà alla crescita del PIL nazionale. Sicuramente – prosegue Musso – avrà un impatto positivo sul territorio siracusano, aumenteranno i posti di lavoro e migliorerà così la qualità di vita dell’intero territorio. Inoltre, il ponte potrebbe favorire lo sviluppo di un polo logistico nell’area dello Stretto, attrattivo per aziende di trasporto e distribuzione. Infine la maggiore connettività e le nuove opportunità di business potrebbero incentivare gli investimenti pubblici e privati, contribuendo alla crescita economica delle regioni coinvolte.”

Quanto è importante, secondo lei, che le grandi opere pubbliche siano viste come occasione di crescita per il tessuto produttivo locale e non solo come interventi infrastrutturali?