Serie A Silver
oggi
Via Monti Nebrodi, strada tra voragini e ristagni: lettore chiede intervento urgente
Solo quando serve
Le notizie prima di tutti
L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.Scarica l’app
Un lettore tramite whatsapp ci segnala:
Con la presente desidero segnalare nuovamente e sollecitare un intervento urgente in merito alle condizioni in cui versa la strada in oggetto (in Via Monti Nebrodi), già precedentemente segnalata attraverso apposita comunicazione, a seguito della quale era stata avviata una pratica che, ad oggi, non ha purtroppo portato ad alcun intervento concreto.
La situazione, nel corso degli ultimi anni, è progressivamente peggiorata, soprattutto a causa delle precipitazioni atmosferiche e della totale assenza di interventi di manutenzione. Come dimostrano le fotografie allegate, la strada presenta ormai profonde voragini, avvallamenti e ristagni d’acqua, con una vegetazione che ha progressivamente invaso gran parte della carreggiata.
A seguito delle recenti e intense piogge, le condizioni sono ulteriormente peggiorate, rendendo il tratto completamente impraticabile e pericoloso. Preciso inoltre che questa rappresenta la via principale di acce
Le altre segnalazioniVai alla sezione
oggi
Rifiuti ingombranti in via Luigi Vanvitelli 130, lettore segnala e chiede intervento
3 giorni fa
Siracusa, albero invade il marciapiede, tombino divelto
«Desidero segnalare la pericolosità di un tombino divelto, già segnalato a codesta testata il 10…» un lettore
3 giorni fa