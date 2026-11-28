Un lettore tramite whatsapp ci segnala:

Con la presente desidero segnalare nuovamente e sollecitare un intervento urgente in merito alle condizioni in cui versa la strada in oggetto (in Via Monti Nebrodi), già precedentemente segnalata attraverso apposita comunicazione, a seguito della quale era stata avviata una pratica che, ad oggi, non ha purtroppo portato ad alcun intervento concreto.

La situazione, nel corso degli ultimi anni, è progressivamente peggiorata, soprattutto a causa delle precipitazioni atmosferiche e della totale assenza di interventi di manutenzione. Come dimostrano le fotografie allegate, la strada presenta ormai profonde voragini, avvallamenti e ristagni d’acqua, con una vegetazione che ha progressivamente invaso gran parte della carreggiata.

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A seguito delle recenti e intense piogge, le condizioni sono ulteriormente peggiorate, rendendo il tratto completamente impraticabile e pericoloso. Preciso inoltre che questa rappresenta la via principale di acce