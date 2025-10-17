Caos calmo nel Partito Democratico a Siracusa e tensioni all'Ars

Ospite in studio Tiziano Spada, deputato regionale Pd

Pizzuta

Via Raiti a Siracusa: torna la luce dopo un anno e mezzo, Vaccaro (Insieme): “Esempio di lavoro in sinergia”

Dopo quasi un anno e mezzo di attese e tribolazioni, finalmente l’intervento risolutore ha restituito luce e sicurezza alla strada siracusana

Il consigliere Ciccio Vaccaro

Torna la luce per i residenti di via Salvatore Raiti alla Pizzuta. Dopo quasi un anno e mezzo di attese e tribolazioni, finalmente l’intervento risolutore ha restituito luce e sicurezza alla strada siracusana.

Soddisfatto per l’esito dell’intervento il consigliere Ciccio Vaccaro del gruppo Insieme: “Nonostante i problemi gravi legati ai furti di cavi registrati negli ultimi mesi, adesso la situazione in città sembra per fortuna migliorare. Ringrazio per la puntuale attenzione e per l’impegno l’assessore Firenze e gli uffici, ancora una volta il lavoro in sinergia tra cittadini, rappresentanti eletti e amministrazione attiva ha dato un risultato positivo per l’intera comunità.”


