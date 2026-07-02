Via Trapani, l’assessore Pantano rassicura: “Trovata soluzione con Italgas, il cantiere può andare avanti”

Dopo le proteste dei residenti sui ritardi del cantiere, l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Siracusa fa il punto sull’intervento: risolta l’interferenza con la rete del gas, resta da superare l’ultimo imprevisto legato a una perdita idrica. Obiettivo: completare il tratto entro luglio.

Arriva la replica dell’Amministrazione comunale alle segnalazioni dei residenti di via Trapani, che nei giorni scorsi avevano denunciato il rallentamento del cantiere e le condizioni dell’area interessata dai lavori.

L’assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Siracusa, Pantano, spiega che uno dei principali ostacoli alla prosecuzione dell’intervento è stato superato grazie a un’intesa con Italgas.

«Su via Trapani è stata trovata la soluzione con Italgas – afferma l’assessore –. Sono state effettuate le variazioni necessarie al percorso per garantire la possibilità di intervenire sulla rete del gas, il tutto naturalmente concordato con la Soprintendenza».

Secondo Pantano, il cantiere è quindi regolarmente operativo, anche se nei giorni scorsi si è verificato un nuovo inconveniente tecnico.

«I lavori stanno proseguendo. Purtroppo qualche giorno fa è emersa una nuova perdita d’acqua, ma una volta risolta questa criticità, e se non dovessero presentarsi ulteriori imprevisti, il tratto interessato potrebbe essere ultimato entro il mese di luglio».

L’assessore assicura inoltre che continuerà a seguire personalmente l’evoluzione dell’intervento.

«Continuerò a seguire le lavorazioni – conclude Pantano –. Speriamo di non incappare in altre problematiche».

Le dichiarazioni arrivano dopo la PEC inviata da alcuni residenti che avevano contestato il ritmo dei lavori e annunciato la possibilità di rivolgersi ad ASP, Prefettura e Procura qualora la situazione non dovesse registrare un’accelerazione nei prossimi giorni. La replica dell’Amministrazione punta invece a rassicurare i residenti, indicando nella fine di luglio il possibile termine per il completamento del tratto di via Trapani interessato dal cantiere, salvo il verificarsi di nuovi imprevisti.