Via Vittorio Guardo nel degrado, Foti: “Cittadini costretti a resilienza tra erbacce, pista ciclabile impraticabile e buio da tre mesi”

“I cittadini residenti in via professore Vittorio Guardo stanno evidenziando una grande capacità di resilienza nel tollerare una situazione di forte degrado urbano che interessa la loro arteria stradale”.

A dirlo è Alfredo Foti ex assessore comunale all’Urbanistica e Lavori Pubblici

“In particolare si evidenziano erbacce e vegetazione che invadono i marciapiedi ambo i lati risultando dí difficile praticabilità per pedoni ed anziani, la pista ciclabile è resa difficilmente praticabile dalla crescita incontrollata di piante ed arbusti, inoltre la mancanza di illuminazione che interessa la suddetta via da più di tre mesi aumenta i rischi per la sicurezza soprattutto nelle ore serali.Questa condizione limita la vivibilità quotidiana dei cittadini, chiedo pertanto all’Amministrazione comunale di intervenire con urgenza al ripristino delle condizioni minime di decoro urbano e di sicurezza”