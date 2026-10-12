Viabilità e conti in rosso, il Libero Consorzio di Siracusa chiede 30 milioni alla Regione

Politica · Finanziaria

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, ha formalmente richiesto alla Regione Siciliana uno stanziamento di 30 milioni di euro nell’ambito della manovra di variazione al bilancio regionale 2026-2028 , attualmente all’esame dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Le richieste, contenute in due distinte note ufficiali trasmesse al Presidente della Regione Renato Schifani, al Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, agli Assessori regionali competenti, ai Presidenti dei Gruppi parlamentari e ai cinque Deputati regionali della provincia di Siracusa, riguardano 20 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della viabilità provinciale e 10 milioni di euro per sostenere il percorso di risanamento finanziario dell’Ente.

La prima richiesta prevede un contributo agli investimenti di 20 milioni di euro, articolati in 8 milioni per la SP 14 Maremonti e 4 milioni per ciascuna delle zone Nord, Centro e Sud della provincia.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

La SP 14 Maremonti rappresenta una fondamentale arteria di collegamento tra le aree interne e la fascia costiera, strategica per la mobilità dei cittadini, l’accessibilità dei territori e le attività economiche e produttive. Le sue condizioni e la necessità di un intervento straordinario sono state al centro di diversi tavoli istituzionali, anche in sede prefettizia, e di ripetute richieste provenienti dai territori.

La seconda richiesta prevede 10 milioni di euro per sostenere il risanamento finanziario del Libero Consorzio , in dissesto dal 2018 e ancora gravato dagli effetti del prelievo forzoso. La recente conclusione dell’attività dell’Organismo Straordinario di Liquidazione ha ulteriormente complicato la situazione, riportando nella gestione ordinaria passività pregresse. Il contributo richiesto consentirebbe di affrontare queste criticità e sostenere il percorso di riequilibrio finanziario.

”Abbiamo avanzato due richieste concrete e motivate – dichiara il Presidente Michelangelo Giansiracusa – che riguardano questioni fondamentali per il nostro territorio. Non chiediamo risorse per finanziare nuove iniziative, ma per affrontare le criticità finanziarie e garantire la piena operatività dell’Ente. Confidiamo nella sensibilità del Governo regionale e dell’Assemblea Regionale Siciliana e rivolgiamo un appello a tutte le forze parlamentari, a partire dai cinque Deputati regionali della provincia di Siracusa, affinché queste richieste possano trovare accoglimento nella manovra di variazione al bilancio regionale. Su temi così importanti è necessario un impegno condiviso, al di là delle appartenenze politiche, nell’interesse dei cittadini e dell’intero territorio provinciale“.