Viabilità e sicurezza, nuovi interventi sulle strade provinciali del Siracusano

Proseguono in tutta la provincia di Siracusa gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria provinciale programmati dal Libero Consorzio Comunale. A fare il punto sugli interventi in corso è il presidente Michelangelo Giansiracusa, che sottolinea come la sicurezza delle strade provinciali continui a rappresentare una priorità per l’ente.

Nella zona nord del territorio, i lavori stanno interessando la Strada provinciale 95 Priolo–Lentini con diramazione. Gli interventi hanno riguardato la pulizia delle banchine laterali, la scarifica del piano viabile, la risagomatura della carreggiata, la bitumazione e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Prevista inoltre l’installazione di nuove barriere di protezione bordo ponte e ulteriori dispositivi di sicurezza.

Interventi in corso anche nella zona centro della provincia, lungo la Strada provinciale 36 Solarino–Diddino. In questo caso le opere prevedono la pulizia dei cigli stradali, la scarifica e la successiva bitumazione di circa due chilometri di carreggiata a partire da piazza Plebiscito, in direzione via Magenta, nel territorio comunale di Solarino. Anche qui sarà rifatta la segnaletica stradale.

Nella zona sud, invece, le attività stanno interessando la Strada provinciale 85 Marzamemi–Chiaramida. I lavori sono partiti con la pulizia dei cigli stradali dall’intersezione con la SP 19 Noto–Pachino in direzione Marzamemi. Successivamente si procederà con la scarifica del manto stradale, la bitumazione e il rifacimento della segnaletica lungo tutto il tratto coinvolto.

Il presidente del Libero Consorzio ha inoltre rivolto un ringraziamento al dirigente del settore Viabilità, Giovanni Grimaldi, e al personale impegnato nelle attività operative.

“La sicurezza della rete viaria provinciale resta una priorità – ha dichiarato Giansiracusa –. Continuiamo a intervenire in modo concreto su più aree del territorio per migliorare la percorribilità delle nostre strade”.