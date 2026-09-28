Viabilità provinciale, prosegue il piano di interventi da Augusta a Buccheri a Francofonte

Attualità · Libero consorzio

Prosegue il programma di manutenzione e riqualificazione della rete viaria del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Dopo gli aggiornamenti dedicati alla zona Centro e alla zona Sud, facciamo il punto sugli interventi realizzati, in corso e programmati nella zona Nord della provincia.

Un’attività diffusa che riguarda la pulizia dei margini stradali, il rifacimento delle pavimentazioni, la segnaletica, la posa di guard rail e gli interventi per il corretto smaltimento delle acque.

Sulla S.P. 6 Buccheri–Giarratana sono stati puliti i margini stradali e asfaltati circa 1,8 km di sede stradale. A breve saranno effettuati i lavori di rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale.

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Importanti interventi hanno interessato anche la S.P. 10 Cassaro–Ferla–Buccheri. Nel tratto compreso tra l’incrocio con la S.P. 40 Accesso Stazione Cassaro–Ferla e l’ingresso di Ferla sono stati puliti i margini stradali e asfaltati circa 2 km di sede stradale. A seguire è stato effettuato anche il rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale.

Dalla Sp40 fino all’incrocio con la strada comunale in direzione Buccheri sono stati puliti i margini e asfaltati circa 400 metri di sede stradale. Nel tratto dall’ingresso di Buccheri fino all’incrocio con la S.P. 29 Sortino–Ficazzi sono stati puliti i margini stradali e si procederà con l’asfaltatura dell’intero tratto, per una lunghezza di circa 2,8 km. È stata inoltre realizzata una griglia di 16 metri per favorire lo smaltimento delle acque piovane. Sulla S.P. 5 Buccheri–San Giovanni è stata effettuata la pulitura dei margini stradali per circa 1,9 km.

Sulla S.P. 13 Francofonte–Scordia–Traversa Militello sono stati puliti i margini stradali e rinnovata la segnaletica orizzontale e verticale per circa 8 km. Sono stati inoltre asfaltati circa 600 metri di sede stradale e posizionati 200 metri di guard rail. Sulla S.P. 95 diramazione sono stati completati i lavori di bitumatura, con il posizionamento di circa 600 metri di guard rail.

Sulla S.P. 103 San Demetrio–Principe sono stati effettuati interventi di pulitura dei margini stradali, bitumatura e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale per un tratto di circa 1,8 km. Sulla S.P. 3 Augusta–Villasmundo sono stati realizzati gli interventi di pulitura, bitumatura e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale dei due svincoli in corrispondenza della Città della Notte sulla S.S. 114.

“Continua così il lavoro sulla viabilità provinciale attraverso una programmazione che interessa progressivamente l’intero territorio. Dopo anni di difficoltà finanziarie e manutenzioni fortemente limitate, abbiamo riattivato cantieri e interventi su numerose strade provinciali, intervenendo sulle situazioni che necessitano maggiormente di manutenzione e sicurezza – sottolinea il presidente del Libero consorzio, Michelangelo Giansiracusa -. Il percorso da compiere è ancora importante e siamo consapevoli delle criticità che permangono. Ma oggi possiamo raccontare interventi concreti, cantieri conclusi e altri in corso o pronti a partire. Un ringraziamento agli uffici, ai tecnici e al personale del Libero Consorzio per il lavoro e l’impegno quotidiano sul territorio. Zona per zona, strada per strada, continuiamo a lavorare per recuperare progressivamente la nostra rete viaria e garantire collegamenti più sicuri e funzionali alle comunità della provincia”.