Viadotto Cassibile, Gennuso (FI): “In Finanziaria Regionale 5,5 milioni di euro per riparazione urgente”

«Il Consorzio per le Autostrade Siciliane potrà contare su un finanziamento dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di 5,5 milioni di euro che serviranno per la riqualificazione e la riparazione del viadotto Cassibile, sulla A18 Siracusa-Gela». Lo dice il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, annunciando l’approvazione di un emendamento alla legge Finanziaria Regionale in fase di discussione all’Ars.

Dall’inizio dell’anno, infatti, il tratto di autostrada sul viadotto Cassibile (km 11+993) in direzione Siracusa è chiuso al traffico tra il km 12+444 e il km 11+882. In quel tratto è stato disposto il passaggio a doppio senso sulla corsia di marcia verso sud, con divieto di transito e uscita obbligatoria agli svincoli precedenti (Avola per chi si dirige verso nord, Cassibile per chi si dirige verso sud) per i mezzi pesanti.

«Ancora un’importante risposta del Governo Schifani alle esigenze del territorio e, in questo caso, per tutte le persone che percorrono, anche quotidianamente e per i più svariati motivi, l’autostrada Siracusa-Gela. Le opportune verifiche e indagini sul viadotto hanno evidenziato la necessità di intervenire per rafforzarne i componenti strutturali per poterlo rendere nuovamente percorribile. Grazie a questi fondi sarà dunque possibile procedere alla stesura del progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino e procedere così con l’intervento risolutivo», conclude Gennuso.