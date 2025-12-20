Viadotto Cassibile, stanziati 5,5 milioni di euro. Cannata (FdI): “Una risposta immediata per evitare il collasso della viabilità nel Sud Est”

Arriva una risposta concreta e immediata all’emergenza viabilità sulla Siracusa–Gela. Nella notte, durante i lavori della Finanziaria regionale, è stato approvato l’emendamento da 5,5 milioni di euro per la riqualificazione e la riparazione urgente del viadotto di Cassibile, lungo l’autostrada A18 Siracusa–Gela.

Le risorse consentiranno al Consorzio Autostrade Siciliane di avviare subito gli interventi strutturali necessari per il ripristino in sicurezza dell’infrastruttura, dopo le criticità emerse a seguito delle indagini tecniche e lo stop ai mezzi pesanti disposto in via cautelativa.

Un risultato frutto di un lavoro istituzionale rapido e coordinato. Nella giornata di ieri, infatti, l’on. Luca Cannata ha avuto interlocuzioni dirette con il capogruppo di Fratelli d’Italia all’ARS Giorgio Assenza, con l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, con il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno e con il Presidente della Regione Renato Schifani, condividendo l’urgenza di reperire le risorse già in questa Finanziaria per evitare ulteriori danni alla viabilità dell’intero Sud Est siciliano.

“Dopo il tavolo tecnico in Prefettura e l’allarme lanciato sul rischio di congestionare la SS115 – dichiara Cannata – era indispensabile dare una risposta immediata. Questo stanziamento consente di passare dalle parole ai fatti e di avviare rapidamente i lavori, tutelando la sicurezza e l’economia del territorio”.

Il finanziamento recepisce integralmente la richiesta del CAS, che ha stimato in 5,5 milioni di euro l’importo necessario per gli interventi di riparazione del viadotto, a seguito della rottura di alcuni cavi di precompressione riscontrata durante le ispezioni tecniche. L’emendamento approvato autorizza formalmente il contributo regionale per consentire l’avvio delle opere. “È questo il nostro modo di fare politica – conclude Cannata – ascoltare il territorio, intervenire subito e dare risposte concrete, senza perdere tempo”.