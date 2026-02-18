Viadotto di Cassibile (A18 Siracusa–Gela): progetto esecutivo illustrato, si entra nella fase operativa

Oggi, in Prefettura, nel corso del tavolo tecnico convocato sul viadotto di Cassibile, è stato illustrato il progetto esecutivo degli interventi: un passaggio decisivo perché consente di uscire dalla fase delle verifiche e delle emergenze e di entrare finalmente in quella operativa, fatta di atti, tempi e cantieri. Il sindaco di Avola, Rossana Cannata, a margine dell’incontro istituzionale dedicato a una delle infrastrutture più strategiche per la mobilità del Sud Est siciliano, è fiduciosa. Perché il viadotto è al centro dell’attenzione da quando, durante le ispezioni tecniche, sono stati riscontrati difetti strutturali ai cavi di precompressione che hanno comportato provvedimenti immediati sulla circolazione, con chiusure e limitazioni nel tratto compreso tra gli svincoli di Avola e Cassibile in direzione Siracusa. ￼

“Ho seguito questa vicenda sin dall’inizio – prosegue Cannata – partecipando ai tavoli e mantenendo un confronto costante con tutte le istituzioni competenti, perché parliamo di un collegamento vitale: sicurezza stradale, trasporti, lavoro, servizi essenziali e tenuta economica del territorio dipendono anche da qui. E oggi dobbiamo dire grazie anche al confronto con l’assessore regionale, con il parlamentare Luca Cannata, con il capogruppo all’Ars di Fdi, con il presidente dell’Ars, con il presidente della Regione”.

Il percorso ha registrato un’accelerazione con l’approvazione in Finanziaria dell’emendamento da 5,5 milioni di euro destinato agli interventi sul viadotto, risorse che consentono di passare alla fase dei lavori strutturali necessari al ripristino in sicurezza. ￼

Infine, Cannata ringrazia il prefetto Chiara Armenia per il coordinamento e ribadisce l’obiettivo: “Continuiamo a lavorare perché ai finanziamenti seguano rapidamente procedure e cantieri. Il territorio ha bisogno di certezze: tempi chiari, lavori efficaci e un’infrastruttura pienamente sicura e funzionale”.