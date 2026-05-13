“Viaggiando in Asia” conquista Siracusa: Rocco Giacobbe e Tui incantati dalla magia di Ortigia

Siracusa conquista anche i creator di viaggio più seguiti del web. Rocco Giacobbe e la sua compagna Tui, protagonisti del progetto digitale “Viaggiando in Asia”, sono arrivati in città e hanno subito condiviso sui social le prime emozioni vissute tra le strade di Ortigia.

“Prima passeggiata a Ortigia… e niente, ci ha già fregati”, scrivono appena arrivati, raccontando il fascino del centro storico siracusano.

Nel loro post descrivono Ortigia come “il cuore più antico di Siracusa”, una piccola isola collegata alla città da due ponti, capace di sorprendere a ogni angolo tra resti della civiltà greca, chiese barocche, piazze illuminate, vicoli suggestivi e scorci sul mare.

“Qui ogni strada sembra fatta apposta per perdersi – raccontano –. Oggi l’abbiamo solo assaggiata, ma ci è bastato poco per capire che Ortigia ha qualcosa di speciale”.

Rocco Giacobbe è un creator italiano molto seguito sui social e fondatore del progetto Viaggiando in Asia, nato per raccontare in maniera autentica il mondo dei viaggi, la cultura asiatica e la vita in Thailandia. Attraverso contenuti realizzati direttamente sul campo, il progetto condivide esperienze reali, consigli pratici e racconti di viaggio lontani dagli stereotipi turistici.

La tappa siracusana entra così nel racconto di uno dei format digitali dedicati ai viaggi più apprezzati dagli utenti italiani.