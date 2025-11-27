Viaggiare in auto elettrica è possibile? Ecco come pianificare al meglio le lunghe tratte

Prima di acquistare un’auto elettrica, molti automobilisti si chiedono se è possibile affrontare viaggi lunghi con questi veicoli. L’ansia da ricarica è infatti ancora tanta, anche per via di una diffusione dell’infrastruttura di colonnine pubbliche ancora disomogenea, ma le cose stanno rapidamente cambiando.

Viaggiare in auto elettrica oggi è non solo possibile, ma può diventare un’esperienza confortevole e persino più rilassante di quella con un’auto tradizionale. È necessario però un approccio più consapevole e organizzato: conoscere l’autonomia reale del proprio veicolo, pianificare le soste in base alle colonnine disponibili e utilizzare gli strumenti digitali per gestire il percorso sono solo alcuni degli accorgimenti da prendere prima di un lungo viaggio. Niente di impossibile, specialmente a fronte dei tanti vantaggi delle auto elettriche in termini di eliminazione dei gas di carico e riduzione dei consumi.

Autonomia e tempi di ricarica: qual è lo stato attuale delle auto elettriche?

Il primo passo per affrontare un viaggio in elettrico è conoscere la reale autonomia del proprioveicolo. Se si parla di autonomia media*1 oggi la maggior parte dei modelli copre tra i 300 e i 500 km con una carica completa ma, ad esempio, una citycar offre in genere meno km di un SUVpremium. L’autonomia viene inoltre condizionata da fattori quali:

• Velocità di percorrenza

• Utilizzo del climatizzatore

• Condizioni meteo

• Tipologia di itinerario.

Prima di partire è importante conoscere anche la dislocazione delle colonnine pubbliche e i tempi di ricarica. Durante le trasferte in particolare è preferibile affidarsi alle colonnine fast o ultra-fast (DC), che permettono di arrivare all’80% di batteria in circa 20–40 minuti. Questo significa che una pausa caffè o un pranzo potrebbero essere sufficienti per ricaricare l’auto elettrica, senza incidere troppo sulla durata complessiva del viaggio.

Come pianificare al meglio un viaggio in Full Electric

Viaggiare in elettrico non è solo una questione tecnica legata alle specifiche dell’auto, ma anche un vero e proprio esercizio di pianificazione. Per fortuna, la tecnologia viene in aiuto, con tante app e navigatori integrati che segnalano la posizione delle colonnine lungo il percorso, indicando potenza, disponibilità in tempo reale e compatibilità con il veicolo. In questo modo il guidatore potrà scegliere le aree di ricarica più adatte, evitando deviazioni inutili o attese prolungate.

Ma quando conviene ricaricare un’auto elettrica? Per viaggiare sicuri si consiglia di non fare scendere la batteria al di sotto del 20%, così da ridurre i rischi di rimanere a secco e ottimizzare i tempi, dato che le batterie si ricaricano più velocemente nei primi intervalli di carica. Per fare una stima, l’ideale è pianificare soste regolari ogni 200–250 km, soprattutto in autostrada, così da viaggiare senza preoccupazioni.

Da valutare anche l’eventuale sottoscrizione a un abbonamento di ricarica, una soluzione pratica specialmente per chi si trova ad affrontare spesso lunghi spostamenti in auto elettrica e che garantisce un ulteriore risparmio e comodità. Alcuni operatori mettono infatti a disposizione degli abbonati servizi come la prenotazione delle ricariche, che può essere decisiva per proseguire il viaggio senza perdite di tempo superflue.