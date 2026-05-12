Viaggiava sulla Siracusa-Catania con 100 panetti di droga: seguito, fermato e arrestato

Duro colpo al traffico ed allo spaccio di droga inferto dalla Polizia di Stato di Augusta. Agenti del Commissariato Megarese, nel pomeriggio di ieri, hanno intercettato, nella periferia di Augusta, un’autovettura che procedeva con un’andatura spedita e l’autista della stessa, all’occhio attento dei Poliziotti, mal celava un certo nervosismo. Gli agenti seguivano l’autovettura sospetta fino all’imbocco dell’autostrada Siracusa – Catania e decidevano di bloccarla.

Durante il controllo, il conducente, un uomo di 67 anni, di origine catanese, palesava un atteggiamento nervoso che insospettiva ulteriormente gli operatori che decidevano di effettuare una perquisizione personale estesa anche all’autovettura.

L’intuito dei Poliziotti veniva premiato, allorquando, sotto il sedile del passeggero venivano rinvenuti e sequestrati 100 panetti di hashish, per un peso complessivo di 10 chilogrammi, due telefonini cellulari e una mazza in ferro.

L’uomo, che è già conosciuto alle forze di polizia per aver commesso analoghi reati in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto e condotto in carcere. L’autovettura su cui viaggiava è stata sequestrata. Sono in corso indagini per chiarire ove fosse diretta la droga ma è molto probabile che l’uomo sia un corriere incaricato di portare il carico di hashish nelle piazze dello spaccio del catanese.