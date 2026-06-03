Viaggio alla scoperta dell’eccellenza dell’Olio Igp Sicilia: Evoo Day a Siracusa

Sabato 6 giugno l’olio sarà al centro del racconto in Sicilia, a Siracusa, con l’IGP Sicilia EVOO Day per un evento dedicato alla cultura e alla valorizzazione dell’extravergine certificato. Un programma di attività e degustazioni gratuite offrirà alla comunità l’opportunità di scoprire una delle filiere più importanti dell’Isola.

Alle 10.30 si svolgerà l’IGP Sicilia Talk nel Salone delle Poste dell’Ortea Palace Hotel che coinvolgerà l’Istituto Regionale dell’Olio e del Vino (IRVO) in un confronto sulle produzioni certificate e il loro sviluppo. Parteciperanno ai lavori Luca Sammartino assessore per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, Mario Terrasi presidente del Consorzio di Tutela dell’Olio IGP Sicilia, Vito Bentivegna direttore dell’IRVO, Alberto Grimelli direttore del Teatro Naturale, Michele Sciscioli AD della Poligrafica di Stato, Elio Romano direttore del CREA, Andrea Giomo dell’Università Agraria Marche e Francesco Ferreri presidente di Coldiretti Sicilia.

“La Sicilia conferma la sua naturale vocazione produttiva all’olivicoltura nell’area mediterranea – evidenzia il direttore dell’Irvo Vito Bentivegna – è la seconda regione italiana per produzione di olio di oliva IGP, inoltre è la terza regione italiana più virtuosa per la produzione di olio di oliva biologico. La superfice olivetata dell’Isola nel 2025 raggiunge quasi 170mila ettari ed è caratterizzata da un elevato numero di aziende, sono circa 96mila. I dati dell’IRVO raccontano questo sviluppo della filiera che posiziona l’IGP Sicilia tra le più importanti produzioni nazionali certificate sia per quantitativi prodotti che per valore alla produzione, l’incremento si è registrato a partire dal 2022, la filiera è progredita raggiungendo importanti risultati: nel 2025 conta con 2.663 olivocoltori, 217 frantoi, 197 confezionatori e 84 intermediari”.

C’è attesa per il racconto di una delle produzioni più identitarie dell’Isola, una vera eccellenza per il Paese con il suo ricco patrimonio varietale. Tra le cultivar principali ci sono Biancolilla, Cerasuola, Moresca, Nocellara del Belice, Nocellara Etnea, Nocellara Messinese, Ogliarola Messinese e Tonda Iblea. Altre cultivar presenti nell’Isola sono la Santagatese, la Minuta, il Verdello, la Zaituna, la Giarraffa.

Alle 15 a Siracusa si svolgerà un Talk di approfondimento tecnico con un’analisi sulle sfide del settore, saranno trattate le innovazioni agronomiche, la sostenibilità e le evoluzioni della filiera olivicola. ​Alle 17.00 inizierà il viaggio sensoriale con una degustazione guidata di oli; l’EVOO Masterclass esalterà le caratteristiche organolettiche dell’olio EVO per esplorarne i profili aromatici, sarà una vera occasione per condividere il valore dei rigidi criteri di qualità della certificazione IGP.

Durante l’evento sarà possibile ammirare l’esposizione d’Olio IGP Sicilia e partecipare alle degustazioni a cura dei Cuochi Contadini di Campagna Amica per vivere con intense percezioni al palato la garanzia dell’origine e conoscere il prezioso olio che racconta una terra. L’evento è gratuito, per la partecipazione alle esperienze offerte è richiesta la registrazione.